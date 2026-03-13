Befürworter argumentieren, ein Verbot könne Kinder besser vor den Folgen intensiver Smartphone-Nutzung schützen. Fachleute warnen immer wieder vor Schlafproblemen, Konzentrationsschwierigkeiten oder Stress durch ständige Onlinepräsenz. «Diese Situation hat schädliche Auswirkungen auf die körperliche und psychische Gesundheit der Kinder und damit indirekt auf die Zukunft unserer Gesellschaft», so Durrer und Fonio. Ein Verkaufsverbot soll Kinder schützen und gleichzeitig Eltern entlasten.



Dabei stellt sich eine grundsätzliche Frage: Soll der Staat festlegen, wann ein Kind ein Smartphone bekommen darf? Oder ist das eine Entscheidung, die allein bei den Eltern liegen sollte?