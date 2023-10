So soll beispielsweise der abtretende Berner SVP-Nationalrat Andreas Aebi neu dem Verwaltungsrat der Lobag Milch AG angehören. Doch diese Firma, die einst Teil des Bernischen Bauernverbandes war und den Handel mit Milch organisierte, gibt es in dieser Form schon seit zehn Jahren nicht mehr. Sie wurde 2013 in Aaremilch AG umbenannt, Aebi schied damals aus dem Verwaltungsrat aus.