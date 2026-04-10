Institutsdirektor Peter Wurz beschreibt den Kontakt mit der Nasa als sehr eng. «Wir tauschen uns in wöchentlichen Videokonferenzen aus und besuchen regelmässig die Nasa-Zentren in den USA.» Die Hardware werde in Bern gebaut, getestet und dann in die USA an die Firma geliefert, die die Landesonde für den Mond baue. «Wenn das Instrument eingebaut wird, sind wir vor Ort. Und natürlich auch, wenn die Sonde zum Mond fliegt, landet und unser Instrument die Messungen auf der Mondoberfläche durchführt.»