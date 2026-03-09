Das Stimmvolk hat an der Urne entschieden, die sogenannte «Heiratsstrafe» abzuschaffen. Weil damit die steuerliche Ungleichbehandlung von unverheirateten Paaren gegenüber Verheirateten wegfällt, könnte das zu einer Zunahme von Hochzeiten führen. Gratulation an alle Verliebten! Aber bitte, bitte: Verzichtet auf Junggesellenabschiede.



Ich war dabei, als ein Kleinwüchsiger in Polizeiuniform einem ausgewachsenen Briten mit einem Strauss dorniger Rosen den Hintern versohlte. Es war noch nicht einmal 12 Uhr mittags, damals in Krakau.