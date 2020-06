Die hitzigen Auseinandersetzungen um Verschwörungstheorien provozierten unübliche Aktionen. So verbannte Coop im Mai die Bioprodukte des deutschen Herstellers Rapunzel aus den Vitality-Apotheken. Nicht weil es an den Produkten etwas auszusetzen gab, sondern weil Rapunzel-Gründer Joseph Wilhelm ein überzeugter Impfgegner Impfen Warum der Streit so heftig ist ist. Er kritisierte die Lockdown-Massnahmen in Deutschland und bezeichnete Viren als «Teil des biologischen Lebens auf unserer Erde, die ihren Beitrag zur Weiterentwicklung desselbigen und der menschlichen Anatomie und Psyche leisten». Impfen liesse er sich nur «über meine Leiche».