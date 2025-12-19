Ein kurzer Clip auf Tiktok genügt, um Aufmerksamkeit zu erzeugen: Ein Grittibänz rappt, fährt im Benz, die Bilder stammen von einer KI. Das Video wird tausendfach geteilt und zählt inzwischen über 2,4 Millionen Aufrufe sowie mehr als 136’000 Likes. Kaum ein Werbevideo hat in der Vorweihnachtszeit eine vergleichbare Reichweite erzielt. Der Hype endet nicht auf Tiktok: Der Song «Grittibänz im Benz» ist inzwischen auch auf Spotify verfügbar und wurde dort bereits über 110’000-mal gestreamt.