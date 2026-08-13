Meine beste Freundin bringt demnächst ihr Kind zur Welt. Und zwei meiner anderen guten Freunde – ich hatte sie einst einander vorgestellt – haben gerade geheiratet. Ihre Hochzeit sah aus wie ein Fotoshooting für ein Hochglanzmagazin. Das liegt daran, dass wir hier mittlerweile darauf aus sind, zu jedem Anlass eine möglichst grosse Party zu schmeissen – und was, bitte schön, ist ein besserer Anlass als eine Hochzeit?