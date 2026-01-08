Wie gerecht finden Sie die Schweiz?
Die zweite Auflage des Beobachter-Gerechtigkeitsmonitors läuft an. Wo fühlen Sie sich benachteiligt – und was läuft gut? Machen Sie jetzt bei unserer Umfrage mit.
Was empfinden die Schweizerinnen und Schweizer im politischen und gesellschaftlichen Leben als gerecht, was als ungerecht? Dieser Frage geht der Beobachter in Kooperation mit Coop Rechtsschutz zum zweiten Mal auf den Grund – mit dem Gerechtigkeitsbarometer.
Die diesjährige Erhebung führt das Forschungsinstitut GFS Bern im Verlauf des Januars durch. Die Ergebnisse der Befragung werden im Frühjahr vorliegen. Dann ist es auch möglich, Vergleiche zum Barometer von Ende 2024 zu ziehen: In welchen Bereichen hat sich bei der Bevölkerung das Ungerechtigkeitsgefühl verstärkt? Wo hat sich die Situation verbessert?
Bei der ersten Auflage beteiligten sich rund 5500 Personen über 16 Jahre an der Erhebung. Auch in diesem Jahr steht die Online-Umfrage ab sofort allen Interessierten offen. Machen Sie mit!
Das Gerechtigkeitsbarometer des Beobachters: Wie gerecht ist die Schweiz?
Mit dem Gerechtigkeitsbarometer ermittelt der Beobachter in Kooperation mit Coop Rechtsschutz ein Stimmungsbild, wie fair sich unterschiedliche Bevölkerungsgruppen behandelt fühlen und welche systematischen Ungerechtigkeiten es gibt.
Aus dem Befund leiten wir ab, welche Massnahmen für mehr Gerechtigkeit getroffen werden müssten. Das sind die Resultate von 2024:
