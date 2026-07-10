Der Selbsttest
Wie typisch schweizerisch sind Sie?
Die Beobachter-Umfrage zur Swissness hat die Charakteristiken ermittelt, die sich Schweizerinnen und Schweizer selbst zuschreiben. Ticken Sie gleich wie der statistische Durchschnitt?
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Finden Sie jetzt heraus, wie schweizerisch Sie im Vergleich sind, und wählen Sie in unserem interaktiven Tool fünf Eigenschaften aus, die auf Sie zutreffen.
Die wachsende Ungleichheit gefährdet das Wir-Gefühl – hier finden Sie die Ergebnisse der Beobachter-Umfrage zum helvetischen Selbstbild.
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Daniel Benzbeschäftigt sich mit sozialen und gesellschaftlichen Themen – und schreibt auch gern über die genussvollen Seiten des Lebens.Mehr erfahren