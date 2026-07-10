Finden Sie jetzt heraus, wie schweizerisch Sie im Vergleich sind, und wählen Sie in unserem interaktiven Tool fünf Eigenschaften aus, die auf Sie zutreffen.

Die wachsende Ungleichheit gefährdet das Wir-Gefühl – hier finden Sie die Ergebnisse der Beobachter-Umfrage zum helvetischen Selbstbild. 