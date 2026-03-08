Die Schweiz gilt als Land des Wohlstands und der harten Arbeit. Doch während die einen am Ende des Monats jeden Franken umdrehen müssen, häufen andere grosse Reichtümer an. Wir haben uns die aktuellen Daten der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV) und die jüngsten Reichenlisten von Wirtschaftsmagazinen wie der «Bilanz» genau angesehen.