Beobachter-Quiz
Wie gut kennen Sie die Superreichen der Schweiz?
Testen Sie Ihr Wissen über Steueroasen, Superreiche und die Macht des Geldes in der Schweiz.
Die Schweiz gilt als Land des Wohlstands und der harten Arbeit. Doch während die einen am Ende des Monats jeden Franken umdrehen müssen, häufen andere grosse Reichtümer an. Wir haben uns die aktuellen Daten der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV) und die jüngsten Reichenlisten von Wirtschaftsmagazinen wie der «Bilanz» genau angesehen.
Wie viele Milliardäre und Milliardärinnen leben in der Schweiz? Welcher Kanton weist die höchste Millionärsdichte auf? Und weshalb ist 2025 ist ein historisches Jahr für Erbinnen und Erben? Testen Sie Ihr Wissen im Quiz!
Partnerinhalte
Quellen
- Eidgenössische Finanzverwaltung: Kennzahlen des Bundes
- Eidgenössische Finanzverwaltung: Faltblatt Steuerstatistik ESTV
- Eidgenössisches Finanzdepartement: Die Verteilung der steuerbaren Vermögen in der Schweiz im Jahr 2022
- Universität Lausanne: Wealth and Inheritance in 21st-Century Switzerland
- «Bilanz»: Die 300 Reichsten
- WOZ: Kantonale Steuerdaten der Reichen
- Swissinfo.ch: In diesen Gemeinden wohnen die Superreichen der Schweiz
- «Surplus»: Kühne: Warum der reichste Deutsche niedrige Steuern zahlt
- SRF «Regionaljournal ZH SH»: Finanzdirektoren zu Abschaffung der Pauschalbesteuerung
Gian Signorellist seit 2007 Redaktor beim Beobachter. Seine Themenschwerpunkte sind Gesundheit, Konsum und investigative Recherchen.Mehr erfahren