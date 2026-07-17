Willkommen in Schwitzerland!
Hitzewelle, Fussball-WM und KI-erzeugte Getränke– das bringt unseren Autor gehörig ins Grübeln.
Der Sommer wird immer anstrengender. In den letzten 150 Jahren ist es in der Schweiz 2,9 Grad wärmer geworden. Und ich fühle mich so alt, als sei ich dabei gewesen. Ich fordere Siesta für alle! Doch das mit der Siesta wird wohl noch dauern: Die Klimaerwärmung bringt nur etwa 0,25 Grad mehr pro Jahrzehnt. Also alle weiterarbeiten!
In Arbeit artet leider auch die Fussball-WM aus. 104 Spiele und gefühlt tagelange Werbepausen. Womöglich im sogenannten Public Viewing. Dazu setzt man sich mit Hunderten anderer an einen drückend heissen Ort, trägt ein Fussballshirt aus 90 Prozent Polyester und 10 Prozent Elastan, für das man 100 Franken gezahlt hat, und lauscht den zarten Klängen von Sascha Ruefer.
Ja, die Schweiz schwitzt, und die Schwitzerinnen und Schwitzer kleben auf Plastikstühlen und schauen zu, wie Schwitzerland dann eben doch rausfliegt. Aber man muss einfach mitmachen, wenn die Fifa ruft. Schliesslich kommt der ganze Anlass FIFA World Cup 2026™ einem guten Zweck zugute. Welchem, das ist mir gerade entfallen – man kann das aber anscheinend auf der offiziellen Website Mafifa.com nachlesen.
Grenze zwischen Getränk und Nahrung verschwimmt zusehends – für mich bitte ein Bier!
Natürlich ist in diesen heissen Zeiten vor allem eines wichtig: genug trinken. Da sind sich die Präventionsmedizin und der Wirteverband einig. Doch: was trinken? Und wenn ja, wie viel? Zum Glück gibts die Website Trinkideen.de: «2026 trinken wir mit Absicht. Die Grenze zwischen Getränk und Nahrungsergänzung verschwimmt zusehends. Der moderne Stadtmensch nutzt Getränke als ‹flüssiges Betriebssystem›, um seine geistige und körperliche Verfassung in Echtzeit zu steuern.» Okay, dann nehm ich noch ein Bier.
Die Zukunft bei den Getränken gehöre übrigens wie überall der künstlichen Intelligenz. Die Hersteller nutzen sie, um Geschmacksrichtungen zu kombinieren, «die der menschliche Gaumen allein nie für möglich gehalten hätte».
Zum Glück treibt diese KI den Energieverbrauch und den Klimawandel mächtig an. Vielleicht wirds ja doch noch was mit der Siesta.