Natürlich ist in diesen heissen Zeiten vor allem eines wichtig: genug trinken. Da sind sich die Präventionsmedizin und der Wirteverband einig. Doch: was trinken? Und wenn ja, wie viel? Zum Glück gibts die Website Trinkideen.de: «2026 trinken wir mit Absicht. Die Grenze zwischen Getränk und Nahrungsergänzung verschwimmt zusehends. Der moderne Stadtmensch nutzt Getränke als ‹flüssiges Betriebssystem›, um seine geistige und körperliche Verfassung in Echtzeit zu steuern.» Okay, dann nehm ich noch ein Bier.