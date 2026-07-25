Der Prix Courage des Beobachters geht in eine neue Runde. Im Zentrum stehen wiederum inspirierende Menschen, die sich durch mutige Taten und unerschrockenes Handeln ausgezeichnet haben.

Die Preisverleihung findet am 3. November 2026 in Zürich statt. Sie als Leserin oder Leser werden im Vorfeld eingeladen, Ihre Stimme für die überzeugendste Kandidatur abzugeben. Das Publikum und die Jury entscheiden schliesslich über die Gewinnerin oder den Gewinner. Und Sie können auch selbst weiterhin Menschen mit Zivilcourage vorschlagen.

Die einzelnen Nominationen stellen wir in einer Artikelserie vor. Zum Auftakt:

Kandidatur 1: Saskia Leber

Kandidatur 2: Manuela Eggli

Hier finden Sie alle Informationen zum Prix Courage.

