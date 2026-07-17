Ein Opfer wird zu Kämpferin: Prix-Courage-Kandidatin Saskia Leber
Saskia Leber erlebte sexualisierte Gewalt – und kämpft bis heute darum, als Opfer ernst genommen zu werden.
Im Januar 2025 war die 38-jährige Saskia Leber sexualisierter Gewalt ausgesetzt: Zweimal entging sie einer Vergewaltigung durch einen vermeintlichen Freund nur knapp. Sie wurde vom Täter manipuliert und später gestalkt. Trotzdem muss die Baslerin bis heute darum ringen, von den Behörden als Opfer anerkannt zu werden.
Leber entschied sich zum Gang an die Öffentlichkeit, um stellvertretend für andere betroffene Frauen ein Zeichen zu setzen: «Es kann nicht sein, dass man sich als Opfer rechtfertigen muss für eine Gewalttat, der man unschuldig ausgeliefert war.» Für diesen mutigen Schritt und ihr Engagement für andere ist Saskia Leber für den Prix Courage 2026 nominiert.
Im Beobachter-Podcast unterhält sich Saskia Leber mit Moderatorin Jasmine Helbling und Redaktor Daniel Benz.
Anlaufstellen für Opfer von sexualisierter Gewalt
Sind Sie von Gewalt betroffen? Kennen Sie jemanden, der Gewalt erlebt? Holen Sie sich Unterstützung:
- opferhilfe-schweiz.ch
- www.onlineopferberatung.ch
- frauenhaeuser.ch, mit Links zu regionalen Stellen
- brava-ngo.ch, Telefon 031 311 38 79
- bif-frauenberatung.ch, Telefon 044 278 99 99
- Schutzhäuser für Männer: zwueschehalt.ch
- stiftung-gegen-gewalt.ch, Telefon 031 313 14 00
- frauenberatung.ch
- Polizei: Telefon 117
- Sanität: Telefon 144
Der Podcast «Der Fall» lehnt sich an die gleichnamige Beobachter-Rubrik an. Gastgeber Eric Facon und Gastgeberin Jasmine Helbling unterhalten sich darin mit den Autorinnen und Autoren über die bewegenden Geschichten: über einen Konflikt in der Nachbarschaft etwa, der wegen einer vermuteten Überwachungskamera eskaliert. Oder über einen Flüchtling, der gebüsst wurde, weil er keinen Ausweis hatte.
Der Podcast ist nicht einfach eine vorgelesene Version des Heftformats. Er beleuchtet die Hintergründe und Fragen, mit denen die Schreibenden konfrontiert waren. Im Gespräch mit Eric Facon oder Jasmine Helbling erzählen sie auch, wie sie zu den Geschichten kamen, über Schwierigkeiten bei der Recherche oder wie die Geschichte weiterging, nachdem sie im Beobachter erschienen war. In jeder Folge erklärt zudem eine unserer Rechtsberaterinnen juristische Fragen rund um die Fälle und ordnet sie rechtlich ein.
Verantwortlich für den Podcast ist der Journalist Eric Facon, eine bekannte Stimme von Radio SRF. Er war mehrfach auf der Shortlist für den «Kulturjournalisten des Jahres». Nun hat er sich als Podcaster einen Namen gemacht – unter anderem mit dem «Kulturstammtisch», einer Diskussionsrunde, für die er seit 2008 verantwortlich zeichnet, oder dem Hörstück «D Rosmarie und mir» über den bekannten Song von Polo Hofers Band Rumpelstilz.
Den Beobachter-Podcast «Der Fall» finden Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen.