Das Bundesamt für Zivilluftfahrt (Bazl) will wissen, was am Schweizer Himmel fliegt. Per 1. Januar 2023 hat die Schweiz die Drohnenregulierung der EU übernommen (der Beobachter berichtete). Konkret heisst das: Wer eine Drohne fliegt, muss sich bis Ende August registrieren. In den meisten Fällen sind auch eine Onlineschulung und eine Prüfung nötig.