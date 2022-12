Velo: Bessere und sicherere Velowege für die Schweiz

Am 1. Januar 2023 tritt das neue Bundesgesetz über Velowege (Veloweggesetz) in Kraft. Bund und Kantone müssen auf ihren Strassen Velowegnetze planen und realisieren. Damit sollen sich Autos, Velos und Fussgänger weniger ins Gehege kommen und Unfälle möglichst vermieden werden.



→ Bei E-Bikes gilt: Licht am Tag eingeschaltet! Und bei Velos? Lesen Sie die Antwort im Ratgeber «Was Velofahrer dürfen – und was nicht» Regeln im Strassenverkehr Was Velofahrer dürfen – und was nicht .