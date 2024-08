Der Gesetzesentwurf, der die Zahlung ermöglicht, geht nun in die Vernehmlassung, die bis am 28. Oktober dauert. Danach will der Kanton das Gesetz möglichst bald in Kraft setzen, idealerweise per Anfang 2025. Das sei dringend, da viele betroffene Personen sich im fortgeschrittenen Alter befänden oder teilweise gesundheitlich angeschlagen seien.