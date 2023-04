Was heisst das für die Praxis?

Michel Steiner vom Verein Gassenarbeit Schwarzer Peter in Basel freut sich: «Für die Praxis ist vor allem wichtig, dass nun nicht mehr sofort Bussen ausgesprochen werden können.» Es seien in der Vergangenheit zu schnell viele Bussen verhängt worden, welche die Bettelnden ohnehin nicht bezahlen konnten. «Das bringt niemandem etwas.» Wer auf der Strasse betteln geht, befindet sich in der Regel in einer ernsten Notlage und kann eine Busse nicht bezahlen.