Wer auf Sozialhilfe angewiesen ist und im Kanton St. Gallen oder Thurgau lebt, sollte über einen Umzug nachdenken. Nach Zürich, Basel oder in den Kanton Schwyz zum Beispiel. Wer dort den Weg zurück in die Arbeitswelt schafft, bekommt eine echte Chance. Und muss nicht umgehend den Lohn opfern, um die Sozialhilfegelder wieder abzustottern.