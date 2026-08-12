Warum müssen Basler deutlich mehr für die Autoprüfung zahlen als Zuger oder Zürcherinnen? Mit dieser Frage zu den kaum erklärbaren kantonalen Unterschieden beschäftigt sich der Preisüberwacher seit bald zwanzig Jahren. Doch bis heute bleiben die Gebühren der Strassenverkehrsämter für dieselben Dienstleistungen kantonal stark unterschiedlich. Das zeigt eine aktuelle Auswertung des Beobachters.