Die Firma kann dem Arbeitnehmer zudem kündigen. Eine solche Kündigung wird gemäss Rechtsexperten in der Regel nicht als missbräuchlich betrachtet. So haben in der Vergangenheit Gerichte die Kündigung als zulässig erachtet, als sich medizinisches Personal nicht gegen Grippe oder Hepatitis B hatte impfen lassen wollen. Zu prüfen sei aber, warum sich der Arbeitnehmer nicht impfen lässt Impfen Warum der Streit so heftig ist .