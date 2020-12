In der Phase-III-Studie von AstraZeneca erkrankten in der Gruppe, die den Impfstoff bekamen, 70 Prozent weniger Menschen an Covid-19 als in der Placebo-Gruppe. Die RNA-Impfstoffe haben eine bessere Wirksamkeit: der von Biontech 95 Prozent und der von Moderna 94 Prozent. «Die Effektivität war über alle Altersgruppen so hoch», sagt Claire-Anne Siegrist, Professorin für Vakzinologie an der Uni Genf.