Die Zwölfjährige zeigt die Nachricht ihrem Vater und fragt ihn, ob sie beim Gewinnspiel mitmachen darf. «Mir war schnell klar, dass dies ein fieser Scam ist. Ihr so halb, ganz vielen Kindern nicht – trotz Aufklärung in der Schule. Ich weiss von zahlreichen Kids, die hier hereingefallen sind», erzählt Marko Huber. Um Lou zu schützen, haben wir ihren Namen geändert.