Bestellte Ware kommt nie an

Das Bundesamt für Cybersicherheit (Bacs) berichtet über den Fall einer existierenden, als Fotograf eingetragenen Person, deren Name missbraucht wurde. Die Person besass zwar eine Website, aber keinen Webshop. Betrüger erstellten einen Fake-Webshop und nutzten eine ähnlich lautende Domain und die korrekte Handelsregisternummer. Die bestellte Ware wurde nie geliefert, und die Reklamationen landeten beim wirklichen Besitzer der Website.