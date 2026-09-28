Doch in Danioths Fall verlangte ihr Anwalt Marco Unternährer eine öffentliche Verhandlung. So wollte er erreichen, dass ein unabhängiger Arzt als Zeuge geladen wird und darlegen kann, dass die von Danioth gewünschte Prothese einen grossen Einfluss auf ihre Lebensqualität hätte. Und tatsächlich: Zum Erstaunen von Unternährer kam der Richter diesem Wunsch nach. «Ich arbeite nun seit 32 Jahren als Rechtsanwalt und habe über 4000 sozialversicherungsrechtliche Fälle betreut», sagt Unternährer. «Dass ein Gericht in so einem Fall öffentlich verhandelt und dazu noch Zeugen befragt, habe ich noch nie erlebt.»