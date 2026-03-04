Die Kesb muss aber längst nicht immer involviert werden, wenn jemand nicht mehr urteilsfähig ist. Falls man ein stabiles Umfeld hat, gut betreut wird und falls die Rechnungen pünktlich bezahlt werden, ist eine Validierung oft nicht nötig. Dazu braucht es aber Vollmachten der Banken und der Post und allenfalls eine Generalvollmacht.