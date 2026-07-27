Die 2023 eingereichte Feuerwerksinitiative, die Privatpersonen das Zünden von lauten Feuerwerken generell verbieten will, geht den meisten Parlamentariern klar zu weit. Aber: Zumindest das inflationäre Zünden von Böllern ist für viele ein Ärgernis. «Getreu dem Motto, dass die eigene Freiheit dort endet, wo sie beginnt, andere zu beeinträchtigen, ist es angezeigt, dass man hier etwas tut», wie Ständerat Mathias Zopfi (Grüne, GL) es formulierte.