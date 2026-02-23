Bevor es zu einem Urteil kam, einigte sie sich mit der BKW auf eine Nachzahlung von 25’000 Franken, obwohl sie deutlich mehr gefordert hatte. Ein unschönes Ende, sagte sie damals. Doch sie lenkte ein, da der Rechtsstreit «schon genug nervenaufreibend und teuer» gewesen sei. Auch auf sie müssen die Frauenpower-Slogans der BKW auf Social Media befremdlich wirken.