Das Filmen im öffentlichen Raum ist in der Schweiz grundsätzlich erlaubt. Heikel wird es jedoch, sobald Personen erkennbar sind. «Es gilt das Recht am eigenen Bild, und auch das Datenschutzgesetz kommt zum Tragen», ordnet Beobachter-Rechtsexpertin Norina Meyer ein. Gefilmte müssen einwilligen, ausser es liegt ein überwiegendes Interesse vor. «Ein solches liegt aber kaum vor, wenn jemand lediglich zum Spass mit Smart Glasses filmt.» Strafbar macht sich zudem, wer Personen im Privatbereich – dazu zählt etwa auch eine Garderobe – filmt oder nicht öffentliche Gespräche ohne Einwilligung aller Beteiligten aufzeichnet.