Smartphones löschen Daten heute automatisch durch wiederholtes Eingeben falscher Passwörter, durch Datenschutzprogramme oder durch Fernzugriff über eine Cloud. Das kann Datenextraktion nahezu unmöglich machen.

Bisher verlangte das Bundesgericht, dass Polizei oder Staatsanwaltschaft zuerst eine gerichtliche Genehmigung einholen, bevor Daten gespiegelt werden. Das kann Tage oder Wochen dauern, wie im vorliegenden Fall. Diese Praxis passe daher nicht mehr zur technischen Entwicklung der Geräte. Das Bundesgericht hat sie darum – zumindest bei drohendem Datenverlust – für überholt erklärt.

Die Polizei darf neu auch ohne vorgängige Genehmigung eine forensische Fachperson mit der Datenspiegelung beauftragen. Bedingung: Der Sachverständige darf später nicht in die eigentlichen Ermittlungen einbezogen werden. Und ob die vorsorglich gesicherten Daten im Strafverfahren dann auch verwendet werden dürfen, muss nach wie vor ein Zwangsmassnahmengericht entscheiden.

Im aktuellen Fall drang die Anwältin des Franzosen in einem Punkt durch: Die Einsichtnahme in geschützte Daten – zum Beispiel in die Korrespondenz mit Anwälten – sei nicht verunmöglicht worden. Das sah auch das Bundesgericht so und kritisierte das Zwangsmassnahmengericht, weil es die Anwaltskorrepondenz auf den Geräten nicht ausgesondert habe.

Dem Einwand der Anwältin, die Einsicht in die Daten ermögliche eine verbotene Fishing-Expedition, um nach weiteren Delikten zu suchen, folgte das Gericht dagegen nicht. Schon aufgrund der äusseren Umstände der Verhaftung und der Vorstrafen sei es vertretbar gewesen, die Untersuchung auf weitere mögliche Straftaten auszuweiten und dabei auch einen terroristischen Hintergrund in Betracht zu ziehen. Damit sei der Vorwurf einer unzulässigen Fishing-Expedition hinfällig.