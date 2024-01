Wie reagiert die Politik?

Politiker aus allen politischen Lagern fordern eine Aufarbeitung der mutmasslichen Missstände beim NDB. Der Grünen-Nationalrat Gerhard Andrey sagt gegenüber dem «Blick», diese flächendeckende Überwachung der Schweizer Bevölkerung erinnere ihn stark an die Fichenaffäre, die 1989 aufflog. Er will zusammen mit anderen Politikerinnen im Parlament gegen die Überwachungspraxis des NDB vorgehen.



Bei der Piratenpartei zeige man sich entsetzt über das Ausmass der Überwachung, schreibt der «Blick». «Die Lügen von Bundesrat Parmelin haben die Demokratie beschädigt», sagt sie. In einer Medienmitteilung fordert sie: «Das muss Konsequenzen haben.»



Für SP-Nationalrat Fabian Molina zeigt die Recherche, «dass die damaligen Informationen des Bundesrats nicht korrekt waren. Die Grundrechte der Schweizer Bürgerinnen und Bürger werden massiv verletzt», sagt er zur «Republik». Die Daten könnten auch in die falschen Hände geraten. «Das muss politisch aufgearbeitet werden. Der NDB überschreitet offensichtlich seine Kompetenzen.»