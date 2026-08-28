Verdacht: illegaler Wohnungskauf

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Ehepaar Veruntreuung vor. Die beiden hätten die Wohnung nach dem Tod für sich genutzt und den potenziellen Erben Vermögenswerte verheimlicht. Ausserdem besteht der Verdacht, dass das Ehepaar die Wohnung nicht für sich, sondern für den Freund gekauft habe. Als US-Staatsbürger wäre dieser ohne entsprechende Bewilligung nicht zum Kauf berechtigt gewesen.