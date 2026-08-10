Ins Ausland absetzen wird sich Möller kaum, schreibt das Obergericht, er lebe schon seit über 20 Jahren in der Schweiz. Doch wegen seiner Gesundheitsprobleme könnte er in der Schweiz abtauchen. Möller überschätze seine Fähigkeit, in Freiheit abstinent zu bleiben. Zu oft sei er rückfällig geworden.