Bundesgericht kritisiert Zürcher Justiz

Das geht dem Bundesgericht zu weit. Es hat kürzlich die Endlosmassnahme von Aebi gestoppt. Und kritisierte dabei das Zürcher Obergericht, weil es sich bei der Prüfung der Verhältnismässigkeit nicht mit den «konkreten Anlasstaten» auseinandergesetzt habe, wie es im Urteil vom 7. April 2026 heisst. Zudem habe das Obergericht weder die lange Haftdauer berücksichtigt noch genau begründet, warum es die Verwahrung «nach vollständiger Verbüssung der Strafe und ohne zeitliche Befristung der Massnahmendauer als gerechtfertigt erachtet».