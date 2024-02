So beschreibt die Aargauer Polizei ein Tatmuster, das sich in den vergangenen Jahren immer stärker verbreitet hat. Polizeikommandant Michael Leupold spricht von einer «Kriminalitätswelle». Die Zahl dieser Vermögensdelikte habe sich seit 2019 verachtfacht, sagte er an der Jahresmedienkonferenz von Ende Januar. Bei der Täterschaft handle es sich oft um junge Männer aus Maghrebstaaten, die in Asylunterkünften inner- und ausserhalb des Kantons Aargau wohnen.