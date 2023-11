Habe ich Anspruch auf Opferhilfe?

Eine geschädigte Person gilt nach dem Gesetz auch als Opfer, wenn sie durch eine Straftat in ihrer körperlichen, psychischen oder sexuellen Integrität unmittelbar beeinträchtigt ist. Ebenfalls auf die Opferhilfe zählen können die Angehörigen des Opfers, also die Ehegattin beziehungsweise der Ehegatte, der eingetragene Partner, die Kinder und Eltern sowie andere Personen, die ihm in ähnlicher Weise nahestehen.