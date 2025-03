«Der Alltag ist unvorhersehbar. Wir sind von acht Uhr morgens bis abends um acht in den Unterkünften. Die restliche Zeit sind wir auf Pikett, falls jemand aus der Wohngruppe ein akutes Problem hat, zum Beispiel eine Panikattacke oder einen gesundheitlichen Notfall. Manchmal ruft auch die Polizei mitten in der Nacht an, weil sie jemanden haben, der sofort in einer Schutzunterkunft untergebracht werden muss.