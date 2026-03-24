Wer mit dem eigenen Wagen nach Griechenland in die Ferien fährt und unterwegs telefonieren will, tut gut daran, sich vor der Reise eine Freisprecheinrichtung zuzulegen. Im Land der Götter und Tempel geht man neuerdings rigoros gegen Automobilistinnen und Automobilisten vor, die während des Fahrens mit dem Handy telefonieren.