Kreditkarten und Bargeld aus Patientenzimmer geklaut

Die Seriendiebstähle ereigneten sich zwischen August 2024 und Januar 2025. Das Vorgehen war dabei stets das gleiche: Der Pfleger verschaffte sich Zugang zu den Patientenzimmern und entwendete gezielt Bargeld und Bankkarten aus Nachttischen, Schränken oder unbeaufsichtigten Handtaschen. Fast jeden Monat war er im Besitz einer neuen gestohlenen Karte, womit er sich hier und da etwas gönnte.