Verlegung in Delir-Unit des Spitals Affoltern

Sohn Bernard Koller, 62, weilt da gerade im Ausland. Er reist so schnell wie möglich heim. Am 19. Juni wird seine Mutter in die Delir-Unit des Spitals Affoltern am Albis verlegt – eine Spezialabteilung für verwirrte, akut geriatrische Patientinnen. Sie ist weiterhin desorientiert und nicht urteilsfähig. Koller stimmt der Verlegung zu, er hat einen Vorsorgeauftrag für seine Mutter.