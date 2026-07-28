Das Messgerät zeigt einen Wert von 0,25 Milligramm Atemalkohol pro Liter an. Lohnt es sich, noch eine Blutprobe zu verlangen?

Ja. Das Messgerät ist zwar sehr genau und gilt als «beweissicher». Dennoch ist es theoretisch möglich, dass Sie mit einer Blutprobe besser wegkommen. Man kann sich an folgende Faustregel halten: Es lohnt sich, auf einer Blutprobe zu bestehen, wenn die vorherige Kontrolle nahe beim oder nur geringfügig über dem Grenzwert lag (siehe Grafik). Eher darauf verzichten sollte man, wenn der Wert nahe beim nächsten Schwellenwert liegt, etwa knapp unter 0,4 Milligramm pro Liter. Die Gefahr besteht, dass man bei einer Blutprobe darüberliegt.