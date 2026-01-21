Das Transparent fällt auf. Auch der Polizei. Denn kurz nachdem Grassl es aufgehängt hat, steht die Bündner Kantonspolizei vor der Tür. Die Ansage: Das Banner muss weg, sonst droht ein Strafverfahren. Grassl lässt sich nicht beeindrucken: «Die Fahne bleibt», sagt er zum «Blick».