Doch Swissmedic passte das nicht: Der Mann habe das Betäubungsmittelgesetz verletzt. Wer dagegen verstösst, dem droht eine Geldstrafe oder sogar eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren. Das Heilmittelgesetz sei also gar nicht anwendbar. Es geht aus Sicht der Behörde also nicht um ein Kavaliersdelikt, sondern um ein Vergehen, das die Staatsanwaltschaft verfolgen muss. Swissmedic liess nicht locker und zog den Fall bis vor das Bundesgericht.