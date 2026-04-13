Eine Einsprache kann sich manchmal lohnen

«Eine Einsprache hätte im konkreten Fall wahrscheinlich wenig gebracht», vermutet Leiser. Nebst der verpassten Frist lehnte das Bundesgericht Hubers Beschwerde nämlich auch ab, weil es die neue Version als unglaubhaft empfand. So erwähnte Huber die Krankheit bei den ersten Einvernahmen nicht. Auch über den Zeitpunkt der Terminvereinbarung beim Arzt machte er unglaubwürdige Angaben. Zudem reichte er keine Belege für die behauptete Krankschreibung ein. Schliesslich entlarvte das Gericht die Darstellung als widersprüchlich: Huber fühlte sich einerseits für seine Arbeit als LKW-Chauffeur zu krank, setzte sich aber privat hinters Steuer seines Autos.