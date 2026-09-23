Letterdata knickt ein – Strafverfahren läuft
Wer in letzter Zeit Rechnungen von Letterdata bekommen hat, kann aufatmen. Die Inkassofirma treibt keine Forderungen mehr für das Unternehmen Margot Brands ein. Gleichzeitig hat die Staatsanwaltschaft Schwyz Ermittlungen aufgenommen.
In den letzten Wochen haben sich Hunderte Leserinnen und Leser beim Beobachter gemeldet und sich über die Letterdata GmbH beschwert. Das Inkassobüro hatte angebliche Forderungen für die Firma Margot Brands aus Hongkong eingetrieben. Betroffene sollen online einen Vertrag abgeschlossen und KI-Angebote auf den Websites Swissnovachat.ch und Swissnovachat.com genutzt haben.
Wer Post von Letterdata bekam, konnte sich allerdings keinen Reim darauf machen und sich schon gar nicht an irgendeinen Vertragsabschluss erinnern. Und wer die Forderung bestritt, wurde dennoch mit Mahnungen eingedeckt. Viele fühlten sich unter Druck gesetzt – nicht zuletzt, weil die geforderten Beträge mit jedem Schreiben höher wurden. «Ich habe Angst vor einer Betreibung und kann darum nicht mehr schlafen», schrieb eine Betroffene dem Beobachter.
Damit ist jetzt Schluss. Die angeblichen Schuldnerinnen und Schuldner können wieder ruhig schlafen. In einer E-Mail gibt Letterdata bekannt, dass man das Vertragsverhältnis mit der Firma Margot Brands aus Hongkong per sofort beendet habe. Alle Dossiers würden geschlossen. Konkret: «Sie bekommen ab sofort keine weiteren Forderungen. Die bisherigen Forderungen können Sie als gegenstandslos und erledigt betrachten!» Auch sämtliche Daten würden gelöscht.
Staatsanwaltschaft Schwyz ermittelt
Dem Beobachter bestätigt die Staatsanwaltschaft Schwyz, dass sie in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Schwyz Ermittlungen aufgenommen hat.
Auch das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) ist tätig geworden, 2000 Beschwerden sind bei ihm eingegangen. Man habe Letterdata angeschrieben und aufgefordert, keine Forderungen für Angebote auf den Websites Swissnovachat.ch und Swissnovachat.com mehr durchzusetzen, solange keine Verträge vorlägen. Von Letterdata habe man bislang allerdings noch keine Stellungnahme erhalten, so das Seco.
Auch gegenüber dem Beobachter hat die Letterdata GmbH nicht Stellung genommen.