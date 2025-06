Die Ausschaffungshaft sorgte im Kanton Zürich zuletzt für Schlagzeilen: Im Zentrum für ausländerrechtliche Administrativhaft in Kloten kam es innerhalb eines Monats zu zwei Todesfällen. Die Insassen forderten daraufhin den Kanton in einem offenen Brief zum Handeln auf. Seit Ende April sei es ausserdem zu zwei Suizidversuchen und drei Zellenbränden gekommen, schrieben sie darin.