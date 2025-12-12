Die verdeckten Ermittlungen dauerten zwei Jahre und endeten mit dem Geständnis des Verdächtigen. Das Obergericht Solothurn beschuldigte den Mann daraufhin unter anderem der vorsätzlichen Tötung und verhängte zehn Jahre Haft. Der Täter erhob gegen das Urteil Einsprache. Der Grund: Er sei während des Geständnisses «beschwipst» gewesen. Dies ist auch aus dem Protokoll der Ermittlungen zu entnehmen. Dort steht: «Der Täter sagte vor seinem Geständnis, er sei etwas beschwipst und habe Schnapskaffee getrunken.»