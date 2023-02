Zürich, ein heisser Samstagnachmittag im Juni 2021. Leute flanieren an der Bahnhofstrasse. Die Innenstadt erstrahlt in Regenbogenfarben. Denn es ist Pride Month – eine Zeit, in der die Vielfalt an Lebens- und Liebesformen Sexuelle Orientierung und Geschlecht Was bedeutet LGBTQIA+? besonders gefeiert wird. Mittendrin: ein 63-jähriger, tiefgläubiger Christ, der zu einer Predigt ansetzt.