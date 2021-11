Es dämmert, der Schulhausplatz ist leer. Die 15-jährige Lisa schüttelt ihre Spraydose und sprüht ein Graffiti an die Turnhallenwand. Was sie nicht weiss: Eine Überwachungskamera filmt Überwachung Sie werden gerade gefilmt sie. Am nächsten Tag meldet sich die Polizei. Es sei eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung eingegangen. Sie muss auf die Jugendanwaltschaft.