94 Prozent erleiden sexualisierte Gewalt

Solche Sprüche sind das eine, die nackten Zahlen das andere: Eine VBS-Studie legte offen, dass 94 Prozent der Frauen im Militär bereits Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt gemacht haben. «Man sieht, dass das Militär nicht weiter ist als die Gesellschaft», sagt Westermann. Warum sie trotzdem einrückt? Nicht um dem System etwas zu beweisen, sondern für sich selbst. Und für zukünftige Rekrutinnen: «Jede Frau, die geht, macht es angenehmer für die nächste.»