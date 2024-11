Knapp 100 Meter Luftlinie liegen zwischen dem Parkplatz an der Seefeldstrasse in Zollikon und dem an der Bellerivestrasse in Zürich. Es sind diese 100 Meter, die dem Beobachter-Leser Stefan Kistler zum Verhängnis werden und ihm gleich zwei Bussen der Stadtpolizei eintragen.



Der Vorwurf: Er habe weder für sein Auto noch für den dazugehörigen Anhänger die obligatorische Parkgebühr bezahlt. Kurios, kann er doch die Quittungen für die bezahlten Gebühren vorlegen – doch es gibt einen Haken.